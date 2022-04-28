Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвергся оскорблению со стороны издания Jutranji List. Издание выпустило заметку о футболиста с заголовком: «Как знаменитый осёл из Рио стал обычным … (придурком) в России». Ловрена осудили за то, что он не покидает «Зенит» на фоне событий в Украине.

Деян Ловрен в социальной сети выступил с резким осуждением статьи.

Футболист петербургской команды отметил, что всегда выступает за свободу слова и право людей на мнение, но не поддерживает провокации и оскорбления.

«Я не могу допустить таких издевательств и предприму все юридические действия, чтобы это прекратить. Оскорбления и унижения — не свобода слова», — написал Ловрен.

Ловрен выступает за «Зенит» с лета 2020 года. В 2022 году он не выходил на поле в составе команды из-за травмы.