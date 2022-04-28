«Зенит» получил разрешение на стопроцентную заполняемость «Газпром Арены» в оставшихся матчах сезона чемпионата России по футболу, сообщает официальный сайт клуба.

До конца сезона «Зениту» осталось провести два домашних матча: 30 апреля против «Локомотива» и 7 мая против «Химок».

Билеты на матч с «Локо» стоят от 700 рублей, на «Химки» — от 400 рублей.

В таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место после 26 туров, имея в активе 58 очков. На 6 очков отстаёт «Динамо», причём у «Зенита» есть преимущество над бело-голубыми по личным встречам. Таким образом, в оставшихся турах для четвёртого подряд чемпионства «Зениту» достаточно будет набрать 6 очков.