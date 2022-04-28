«Зенит» стал третьим полуфиналистом розыгрыша Единой лиги ВТБ. В третьем матче 1/4 финала петербуржцы уверенно обыграли красноярский «Енисей» со счётом 82:55. Игра прошла в Красноярске. Самым результативным игроком встречи стал зенитовец Александер Поитресс, набравший 18 очков. 14 очков на счету Тайсона Картера, по 11 — у Сергея Карасёва и Мики Джордана. В составе «Енисея» 15 очков набрал Тимофей Герасимов, 13 — Владислав Трушкин, 11 — Сергей Балашов.

Первые две встречи состоялись в Петербурге, «Зенит» победил 104:55 и 83:75. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли серию 3-0.

Ранее в полуфинал пробились ЦСКА и «Локомотив-Кубань», также в трёх играх победившие «Нижний Новгород» и «Парму» соответственно.

Четвёртый полуфиналист определится в противостоянии УНИКСа и «Автодора». После двух встреч казанцы ведут 2-0. В случае выигрыша серии УНИКС в полуфинале встретится с «Зенитом», а ЦСКА — с «Локомотивом». Если «Автодор» сможет вырвать победу у соперника после двух поражений, то он сыграет в полуфинале с ЦСКА, а «Зенит» — с «Локомотивом».