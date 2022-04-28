ЦСКА обыграл «Металлург» в шестом матче финала Кубка Гагарина. Игра прошла в Москве на «Арене ЦСКА» и завершилась 2:1 в пользу хозяев площадки.

Обе шайбы ЦСКА забросил в первом периоде: на 4-й минуте отличился Владислав Каменев с передачи Сергея Плотникова, а на 14-й Михаил Григоренко после пасов Плотникова и Никиты Нестерова сделал счёт 2:0.

«Магнитка» смогла сократить отставание во втором периоде — Андрей Чибисов поразил ворота после передач Григория Дронова и Артёма Минулина.

Счёт в финале Кубка Гагарина стал равным — 3-3. В первых играх в Магнитогорске хозяева сперва уступили 1:3, затем победили 6:4. В двух матчах в Москве «Металлург» дважды всухую выиграл — 4:0 и 1:0. При счёте 1-3 в серии ЦСКА смог отыграться — 3:2, 2:1.

Решающий седьмой матч серии состоится 30 апреля в Магнитогорске.

«Металлург» завоёвывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 году, ЦСКА — в 2019.