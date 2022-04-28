«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в перенесённом матче 37-го тура чемпионата Англии — 1:1. На 60-й минуте хавбек лондонцев Маркос Алонсо открыл счёт. Через две минуты Криштиану Роналду забил ответный мяч. 37-летний португалец забивает в третьей игре подряд в общей сложности пятый мяч.

Команды играли в следующих составах:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Линделёф, Варан, Теллес, Мактоминэй, Матич (П. Джонс, 79), Эланга (Гарначо, 90+2), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Мата, 79), Криштиану Роналду.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Р. Джеймс, Канте (Лофтус-Чик, 82), Жоржиньо, Маркос Алонсо, Маунт, Вернер (Пулишич, 71), Хаверц (Лукаку, 70).

В таблице АПЛ «Челси» идёт на третьем месте с 67 очками и после этой ничьей лишился математических шансов на чемпионство. «МЮ» набрал 56 очков и расположился на шестой строчке.