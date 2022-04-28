Завершились первые полуфинальные матчи розыгрышей Лиги Европы и Лиги конференций.

В матче 1/2 финала Лиги Европы «Лейпциг» на своём поле обыграл «Рейнджерс» 1:0. Единственный мяч провёл защитник команды Анхелино на 85-й минуте.

В другом полуфинале Лиги Европы «Айнтрахт» в гостях обыграл «Вест Хэм» 2:1. Клуб из Франкфурта открыл счёт уже на первой минуте — отличился Ансгар Кнауфф. «Вест Хэм» благодаря точному удару Михаила Антонио сравнял счёт на 21-й минуте, а на 54-й Дайчи Камада провёл победный мяч.

В полуфинале Лиги конференций «Фейеноорд» вырвал победу у «Марселя» на своём поле 3:2. К середине первого тайма голландцы вели 2:0 благодаря голам Сириэла Дессерса на 18-й и Луиса Синистерры на 20-й минутах. Однако ещё до перерыва «Марсель» счёт сравнял: отличились Бамба Динг (28-я) и Жерсон (40-я). На первой же минуте второго тайма Дессерс оформил дубль, принеся победу хозяевам.

Наконец в ещё одной игре «Лестер» и «Рома» разошлись миром — 1:1. Лоренсо Пеллегрини на 15-й минуте вывел «Рому» вперёд, а на 67-й Джанлука Манчини поразил собственные ворота.

Все ответные полуфиналы состоятся 5 мая.

Финал Лиги Европы состоится на «Рамон Санчес Писхуане» в Севилье 18 мая, финал Лиги конференций — на «Арене Комбетаре» в Тиране 25 мая.