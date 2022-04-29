Российские и белорусские теннисисты получили возможность выступить на Открытом чемпионате Франции-2022. Президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон подчеркнул, что россияне и белорусы смогут поехать на «Ролан Гаррос», но выступать будут в нейтральном статусе.

Мореттон заявил, что организаторы придерживаются декларации министерств спорта Евросоюза и других стран от 9 марта 2022 года. По ней россиян и белорусов можно допускать до турниров только в нейтральном статусе.

Аналогичный допуск теннисисты имеют к турнирам под эгидой ATP и WTA. Однако организаторы Уимблдона-2022 решили не допускать до участия в турнире россиян и белорусов даже в нейтральном статусе.

Ролан Гаррос-2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня.