28 апреля по спортивным СМИ разлетелась печальная новость: футбольный агент Мино Райола скончался после продолжительной болезни всего в 54 года. Однако буквально через пару часов появилось опровержение: врачи и друзья агента сообщили, что он жив, а в соцсети Райолы появилось язвительное сообщение: «Второй раз за четыре месяца меня убивают. И так же спокойно воскрешают». Давайте же познакомимся с Райолой и узнаем, как ему удалось стать одним из самых влиятельных людей в мире футбола.

Родился Мино Райола в Италии, но уже в год его семья переехала в голландский Харлем, где и вырос будущий гений футбольного бизнеса.

Карьеру в футболе Райола начинал в молодёжной команде «Харлема», но особый талант игрока не проявил и в 18 лет занялся тренерской деятельностью.

Однако через пару лет, в самом начале девяностых, Райола перестал пытаться вырасти в Моуринью ещё до Моуринью и пошёл работать в агентскую контору Sports Promotions. Связь Райолы между Нидерландами и Италией помогла ему осуществить несколько переходов между клубами этих стран. Самым известным клиентом этой конторы стал легендарный Деннис Бергкамп, перешедший в 1993 году из «Аякса» в «Интер».

Вскоре Райоле стало тесно в компании, и он ушёл в «свободное плавание».

В 1996 году произошло знаковое событие в карьере Райолы. Сборная Чехии сенсационно добралась до финала Евро-1996, и Райола помог лидеру той команды, молодому Павлу Недведу, перейти из «Спарты» в «Лацио». Чтобы вы понимали: итальянский чемпионат в девяностые годы доминировал в европейском футболе, так что любой топовый клуб оттуда воспринимался как Земля обетованная.

Звёзды чемпионатов мира и Европы традиционно становятся лакомыми кусочками для европейских клубов, но при этом в их покупке всегда есть большой риск. Часто бывает, что игрок выстреливает на краткосрочном крупном турнире, а на клубном уровне и на дистанции уже не показывает таких результатов. Сложно сказать, как сложилась бы судьба Райолы, если бы Недвед затерялся в «Лацио». Но белокурый длинноволосый паренёк с ходу выбился в лидеры команды, а вместе с собой потащил карьеру и своего агента.

Впрочем, настоящий взлёт в карьере Райолы произошёл уже в нулевые. И частично в этом помог Роман Абрамович. Его покупка «Челси» взорвала трансферные рынки всех стран, и футбольные агенты стали иметь всё большее значение.

Главным проектом в карьере Райолы однозначно можно назвать Златана Ибрагимовича. Агент и футболист встретились в 2004 году, когда шведский форвард разрывал голландскую лигу в составе «Аякса». Райола тогда представлял его одноклубника Максвелла, и когда он приехал к отелю амстердамцев, Златану сказали, что это мафиози.

«Звучит неплохо», — ответил острый на язык швед. Во время знакомства Райола раскритиковал Ибрагимовича за недостаточно хорошую работу, они сцепились языками и послали друг друга на четыре английские буквы. Было понятно, что это дружба надолго.

В том же году Ибрагимович перешёл в «Ювентус» за впечатляющие для того времени 16 миллионов евро.

Позднее в карьере Златана были переходы в «Интер» за 24 миллиона, в «Барселону» за 69, в «Милан» за 24, в «ПСЖ» за 21… Везде Златан получал отличную зарплату, оставлял значительный след, демонстрировал выдающуюся статистику, и, конечно, часть славы и комиссионных перепадали Райоле.

Агент же только наращивал своё влияние и клиентскую базу. В 2016 году, через 20 лет после трансфера Недведа, он совершил ещё одну знаковую сделку. Поль Погба перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро, а Райола, по неофициальным данным, получил 25 миллионов комиссионных. С учётом того, как провально сложилась карьера Погба в «МЮ», сделка получилась сверхвыгодной. Вскоре после неё Райола купил в Майами бывший дом легендарного босса мафии Аль Капоне, поддержав реноме мафиози.

Сейчас Райола работает примерно с сотней футболистов и тренеров и этим летом, вероятно, получит ещё одну кругленькую сумму за трансфер. Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» обхаживает целая толпа топовых клубов. По версии Transfermarkt, стоимость норвежца оценивается в 135 миллионов, но очевидно, что сумма сделки будет ещё выше. Можно лишь догадываться, сколько за неё получит Райола.

Также в число клиентов агента входят Маттейс Де Лигт (70 миллионов по версии Transfermarkt), Джанлуиджи Доннарумма (65 млн), Марко Верратти (55 млн), Поль Погба (55 млн), Ирвинг Лосано, Райан Гравенберх (по 35 млн), Златан Ибрагимович (бесценно!) и многие другие.

Многие считают футбольных агентов злом, которые пудрят футболистам головы, завышают за них цены и делают деньги из воздуха. Но как бы мы ни относились к агентам, сейчас для футбола это данность. И если бы Райола был таким уж вселенским злом, к нему бы не мчались за услугами игроки. В конце концов, он устраивает благополучную жизнь своим клиентам и делает это, очевидно, очень хорошо.

В январе 2022 года Райола попал в больницу из-за болезни лёгких. Сейчас он борется за свою жизнь. Если битва будет проиграна, футбольный мир потеряет очень многое. Хочется верить, что всё закончится благополучно, и летом Райола ещё пожмёт руку владельцам «Манчестер Сити» после оформления перехода Холанна.