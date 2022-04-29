«Тампа-Бэй» проиграла «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 2:5. Первую шайбу в составе «Лайтнинг» провёл российский форвард Никита Кучеров. Форвард продлил свою голевую серию до восьми игр подряд. Таким образом, он повторил рекорд российских хоккеистов в НХЛ.

Ранее восемь матчей подряд забивали в НХЛ Александр Могильный («Баффало», сезон-1992/93) и Павел Буре («Ванкувер», 1993/94). Правда, Кучеров в этих восьми играх забросил «всего» 10 шайб, в то время, как Буре — 11, а Могильный — и вовсе 16.

Если Кучерову удастся отличиться в последней игре регулярного сезона против «Айлендерс» (в ночь с 29 на 30 апреля), то он установит российский голевой рекорд.

По семь матчей подряд забивали Илья Ковальчук («Атланта», 2005/06), Александр Овечкин («Вашингтон», 2005/06), а также уже упомянутые Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 2017/18) и Александр Могильный («Ванкувер», 1995/96).

Кроме того, восемь шайб подряд — повторение рекорда текущего сезона, Кучеров сравнялся с Митчем Марнером из «Торонто» и Элиасом Линдхольмом из «Калгари».

Помимо Кучерова, в матче с «Коламбусом» сыграл Михаил Сергачёв. У «Блю Джекетс» на лёд вышли Егор Чинахов и Владислав Гавриков.