В Национальной хоккейной лиге завершается регулярный чемпионат. Уже определены все участники плей-офф, и в прошлом материале мы упоминали россиян, попавших в этом году в Кубок Стэнли. Оказалось их немало – 31 из 13 клубов. Однако есть и менее успешные игроки. Некоторые из них могли бы усилить сборную России на майском чемпионате мира, но увы, на майском чемпионате мира России не будет по всем известным причинам. Посмотрим же на тех, кто и за Кубок Стэнли не поборется, и на ЧМ не сыграет.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Нью-Йорк Айлендерс»

в. Илья Сорокин. 51 матч, 26 побед, 92,7% бросков

в. Семён Варламов. 31 матч, 10 побед, 91,1% бросков

«Коламбус Блю Джекетс»

в. Даниил Тарасов. 4 матча, 0 побед, 93,7% бросков

з. Владислав Гавриков. 79 матчей, 33 (5+28) очка

н. Егор Чинахов. 61 матч, 14 (7+7) очков

«Баффало Сэйбрз»

—

«Детройт Ред Уингз»

—

«Оттава Сенаторз»

з. Никита Зайцев. 61 матч, 11 (2+9) очков

з. Артём Зубов. 80 матчей, 22 (6+16) очков

н. Егор Соколов. 8 матчей, 0 очков

«Нью-Джерси Дэвилз»

н. Никита Охотюк. 4 матча, 2 (1+1) очка

«Филадельфия Флайерз»

з. Егор Замула. 9 матчей, 0 очков

з. Иван Проворов. 78 матчей, 29 (9+20) очков

«Монреаль Канадиенс»

з. Александр Романов. 78 матчей, 13 (3+10) очков

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Вегас Голден Найтс»

з. Даниил Мироманов. 11 матчей, 1 (0+1) очко

н. Павел Дорофеев. 2 матча, 0 очков

н. Евгений Дадонов. 77 матчей, 41 (20+21) очко

«Ванкувер Кэнакс»

н. Василий Подколзин. 78 матчей, 26 (14+12) очков

«Виннипег Джетс»

н. Евгений Свечников. 70 матчей, 19 (7+12) очков

«Сан-Хосе Шаркс»

н. Александр Барабанов. 69 матчей, 39 (10+29) очков

«Анахайм Дакс»

—

«Чикаго Блэкхоукс»

—

«Сиэтл Кракен»

н. Иван Барбашев. 80 матчей, 60 (26+34) очков

н. Павел Бучневич. 72 матча. 76 (30+46) очков

н. Клим Костин. 40 матчей, 9 (4+5) очков

н. Владимир Тарасенко. 74 матча, 82 (34+48) очка

н. Алексей Торопченко. 27 матчей, 2 (2+0) очка

«Аризона Койотс»

в. Иван Просветов. 3 матча, 0 побед, 87,5% бросков

Итого в плей-офф НХЛ не попали 24 российских хоккеиста из 12 клубов, ещё четыре команды не имеют в своих основных составах российских игроков.