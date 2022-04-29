Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник возглавил сборную Австрии, сообщает официальный сайт Австрийского футбольного союза. Он завершит сезон во главе «МЮ», а в новую должность вступит в конце мая 2021 года.

Контракт 63-летнего Рангника рассчитан на два года и будет продлён ещё на два, если Австрия выйдет на чемпионат Европы-2024.

Рангник летом 2021 года занял пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива». Однако уже 1 декабря он оставил должность, возглавив «Манчестер Юнайтед» вместо уволенного Уле-Гуннара Сульшера. Планировалось, что он доработает в «МЮ» до конца сезона, после чего займёт одну из управляющих должностей в клубе. Пока неизвестно, останется ли Рангник в «МЮ», однако по данным СМИ, он будет совмещать посты из-за потенциальной небольшой загруженности в новом амплуа.

Должность главного тренера «МЮ» с нового сезона займёт Эрик Тен Хаг.

До работы в «Локомотиве» Рангник занимал различные руководящие должности в «Ред Булл Зальцбург», «Ред Булл Лейпциг», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Брагантино», а до этого работал тренером в ряде немецких клубов, включая «Штутгарт», «Шальке» и «Лейпциг».