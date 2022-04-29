Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова улетела в Узбекистан. Об этом фигуристка написала в своём Телеграм-канале.

«Улетаю в Ташкент на заключительное шоу в нашем туре. Москва провожает солнышком», — подписала Щербакова снимки из столицы.

В столице Узбекистана Ташкенте пройдёт шоу тренера Щербаковой Этери Тутберидзе.

Щербаковой 18 лет, она выиграла Олимпиаду-2022 в одиночном катании. Также на её счету золото чемпионата мира, она дважды брала серебро чемпионата Европы, один раз — серебро финала Гран-при, трижды становилась чемпионкой России. С 2013 года она занимается в группе Этери Тутберидзе.

28 апреля Щербакова и другие московские участники Игр в Пекине посетили встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.