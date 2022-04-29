Бывший полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба грузинской национальной команды. Сейчас хавбеку 29 лет, в начале 2022 года он перешёл из тбилисского «Динамо» в «Динамо» из Батуми.

Ананидзе — воспитанник московского «Спартака», он играл за клуб с перерывами с 2009 по 2019 год, уходя в аренду в «Ростов» и «Крылья Советов». В 2020 году хавбек перешёл в кипрский «Анортосис», через полгода присоединился к «Ротору» из Волгограда, а в 2021 году вернулся на родину в Грузию.

В составе «Спартака» Ананидзе стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, с «Ростовом» выиграл Кубок страны, а в 2009 году был признан футболистом года в Грузии. Последние сезоны Ананидзе редко выходил на поле из-за регулярных травм.