Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что получила маленькую сумму от правительства Удмуртии за медали Олимпиады-2022 в Пекине. Нигматуллина взяла бронзу в смешанной эстафете и серебро — в эстафете.

«Мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона, — цитирует «Матч ТВ» Нигматуллину. — Они будут выплачены в конце года. Насколько знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской республики».

Нигматуллина уточнила, что сумма меньше 900 тысяч рублей за каждую медаль.

Ранее правительство Тюменской области выплатило 10 миллионов рублей золотым медалистам Игр-2022, представители Ханты-Мансийская получили по 15 миллионов.

«Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится, — заявила Нигматуллина. — Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки».