Призёры Олимпийских игр-2022 встретятся с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает «Матч ТВ». Встреча состоится сегодня, 29 апреля, в ней примут участие спортсмены, представляющие ЦСКА.

Перед началом встречи спортсмены посетят музей и пройдут инструктаж.

Ожидается, что во встрече примут участие фигурист Марк Кондратюк, лыжники Юлия Ступак, Алексей Червоткин и Александр Терентьев, биатлонисты Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили, конкобежцы Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов, саночница Татьяна Иванова и фристайлистка Анастасия Смирнова.

26 апреля чемпионы Олимпиады-2022 встретились с президентом России Владимиром Путиным, а накануне, 28 апреля московские спортсмены встретились с мэром столицы Сергеем Шойгу.