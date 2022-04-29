Авторитетный журнал Forbes на днях опубликовал список номинантов российского рейтинга «30 до 30». В него входят 30 самых перспективных граждан страны в возрасте до 30 лет, которые в последнее время продемонстрировали серьёзный прогресс.

В список могут попасть представители разных сфер деятельности, включая, разумеется, спорт. Давайте же посмотрим, кого из спортсменов Forbes выделил в 2022 году.

Наталья Непряева (26 лет, лыжные гонки)

На Олимпиаде в Пекине Непряева завоевала первую в карьере золотую медаль, победив в женской эстафете. Также она добавила к золоту серебро и бронзу, выиграла общий зачёт Кубка мира и Тур де Ски.

Марк Кондратюк (18 лет, фигурное катание)

Марк Кондратюк проводит только первый международный сезон на взрослом уровне, а уже пособирал наград на зависть многим соотечественникам. 18-летний фигурист выиграл чемпионат России и чемпионат Европы, а затем и завоевал золото Олимпиады в командном турнире.

Аслан Карацев (28 лет, теннис)

Ещё в конце 2020 года о Карацеве знали единицы, но в 2021-м он совершил какой-то безумный прорыв в рекордные сроки. В январе Карацев с ходу добрался до полуфинала Australian Open, где уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу, влетел в топ-50 мирового рейтина и заработал больше призовых, чем за всю предыдущую карьеру.

В марте Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере, а летом стал олимпийским чемпионом Токио в смешанной паре с Еленой Весниной.

Михаил Сергачёв (23 года, хоккей)

Сергачёв в НХЛ выступает стабильно уже пятый сезон, а последние два года для уроженца Татарстана и вовсе стали триумфальными: защитник выиграл два Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» и всерьёз готов пойти за третьим.

Илья «m0NESY» Осипов (16 лет, киберспорт)

Самый молодой номинант нашего рейтинга. Илье всего 16 лет, а он уже сейчас считается одним из самых перспективных игроков в CS:GO. В январе 2022 года его выкупил европейский клуб G2 за 600 тысяч долларов – умопомрачительная сумма, особенно для 16-летнего парня. В первом же крупном турнире с m0NESY в составе– IEM Katowice – команда G2 добралась до финала. Илья к своим годам заработал уже более 50 тысяч долларов, и это без учёта зарплаты.

Матвей Сафонов (23 года, футбол)

Сафонов сейчас является самым успешным выпускником молодой академии «Краснодара». Заиграв в основе клуба в сезоне-2018/19, голкипер никому уже не уступал последний рубеж. По ходу Евро-2020 Сафонов вынужденно стал первым номером и в сборной России, и именно на него сейчас делает в национальной команде ставку Валерий Карпин. По данным Transfermarkt, Сафонов сейчас – самый дорогой российский футболист во внутреннем чемпионате.

Магомед «Collapse» Халилов (20 лет, киберспорт)

Осенью 2021 год о киберспорте в России говорили даже те, кто не знает, как двигать мышкой, когда закончился коврик. Команда Team Spirit сенсационно выиграла крупнейший турнир по Dota 2 The International, с призовым фондом 40 миллионов долларов. И огромнейший вклад в успех Team Spirit внёс Collapse.

Кристина Резцова (26 лет, биатлон)

Дочь трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжам и биатлону Анфисы Резцовой в этом сезоне окончательно стала первым номером в сборной России. На Олимпиаде в Пекине Резцова-младшая взяла две медали – бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской. По ходу сезона-2021/22 Кристина Резцова также несколько раз попадала на подиумы Кубка мира, включая победу в синглмиксте.

Аяз «nAts» Ахметшин (19 лет, киберспорт)

Аяз Ахметшин выступает за команду Gambit в шутере Valorant. В 2021 году их коллектив разорвал всех соперников на VCT 2021: Masters – Berlin, а также дошёл до финала главного турнира года Valorant Champions 2021. nAts Ахметшин уже входит в топ-10 самых успешных игроков в Valorant: более $100 000 за карьеру.

Вадим Немков (29 лет, MMA)

Немков буквально вскочил на подножку уходящего поезда «30 до 30» — в июне ему как раз исполняется 30 лет, он самый возрастной участник нашего списка. Немков сделал успешную карьеру в боевом самбо, выиграв четыре чемпионата мира в весовой категории до 100 кг. В 2017 году боец дебютировал в MMA, подписав контракт с промушном Bellator.

На данный момент Немков провёл в MMA 17 боёв, одержав 14 побед, из них 9 нокаутом. Последний его бой, прошедший 15 апреля против Кори Андерсона, признан несостоявшимся. Немков в очередной раз защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.

Стоит отметить, что рейтинг «30 до 30» пока предварительный, в окончательный список войдут только три спортсмена.