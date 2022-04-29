Российская фигуристка Софья Самодурова объявила о завершении карьеры. По словам 19-летней спортсменки, она работает в штате Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

«Хотела уезжать жить в Казахстан. У меня там родители, семья, — цитирует Sport24 Самодурову. — Алексей Николаевич сказал: «Нет». Сказал, что надо делиться своими знаниями. В общем, его мнение — мне надо оставаться в Петербурге. Так что, скорее всего, в следующем сезоне меня можно будет увидеть за бортиком».

Самодурова родилась в Красноярске, но с детства живёт в Санкт-Петербурге. Фигуристка в 2019 году выиграла чемпионат Европы, также в её карьере были серебро и бронза этапов Гран-при и два золота этапов юниорского Гран-при.