Необычный забег состоится в Санкт-Петербурге 4 июня на Дворцовой площади, сообщает «Петербургский дневник». В честь Всемирного дня петербургских котов и кошек на старт выйдут участники, наряженные в костюмы котов.

Организаторы забегов уже устраивали подобные мероприятия — много лет подряд они проводят зимой забег Дедов Морозов. Летом они приняли решение разнообразить свою программу.

Отмечается, что ограничений по выбору костюма нет: можно прийти в готовом наряде, либо приобрести костюм на месте.

Маршрут участников пройдет по схеме: арка Главного штаба – Дворцовая площадь – Миллионная улица до Мраморного дворца – Аптекарский переулок – набережная реки Мойки – арка Главного штаба.

На выбор участникам будет предоставлено две дистанции: на 2,5 километра — для тех, кто не хочет спешить, захочет пройти или протанцевать маршрут с родными, либо на 5 километров — для профессиональных бегунов.