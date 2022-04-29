«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 25-го тура чемпионской группы Молодёжной лиги со счётом 1:0. Единственный гол на 75-й минуте провёл Арсений Зигангиров.

«Зенит» набрал 46 очков и занимает в таблице Молодёжной лиги четвёртое место за три тура до конца сезона. У лидера ЦСКА 59 очков, у «Ростова» — 55, у «Локомотива» — 49.

«Спартак» с 39 очками остался на восьмом месте в таблице. Ниже него в чемпионской группе располагаются только «Крылья Советов» и «Рубин» (по 37).

Следующий матч молодёжка «Зенита» проведёт 6 мая на выезде с московским «Динамо». 13 мая «Зенит» примет дома «Рубин», а 20 мая завершит сезон выездным матчем с «Крыльями».