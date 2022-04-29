Определились полуфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. Последним полуфиналистом стал казанский УНИКС, обыгравший «Автодор» из Саратова в трёх матчах четвертьфинальной серии. Сегодняшняя встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 88:79.

Ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ пробились ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», которые также в трёх матчах одолели «Нижний Новгород», «Енисей» и «Парму» соответственно.

Таким образом, в полуфиналах встретятся:

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

«Зенит» — УНИКС

Полуфинальные серии также пройдут до трёх побед, первые игры состоятся в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.