Российская фигуристка Камила Валиева улетает из России в Дубай. 16-летняя спортсменка сообщила в телеграм-канале, что у неё начался отпуск и попросила посоветовать ей подходящий отель.

«Совсем скоро еду в долгожданный отпуск. Впереди отдых и приятное время с близкими», — написала Валиева.

Валиевой 26 апреля исполнилось 16 лет. Сезон-2021/22 стал для нее дебютным на взрослом международном уровне. Фигуристка выиграла челленджер в Финляндии, два этапа Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине она взяла золото в командном турнире. После его завершения стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года. Фигуристка была допущена до участия в индивидуальном турнире, где лидировала после короткой программы, но в итоге стала четвёртой.