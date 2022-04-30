Сегодня, 30 апреля, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче 27-го тура чемпионата России. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» после 26 туров занимает первое место в таблице с 58 очками. «Локомотив» идёт пятым с 41 очком. В первом круге команды сыграли вничью — 1:1.

«Зенит» выиграл три последних матча РПЛ подряд, а его беспроигрышная серия составляет уже 15 встреч.

Теоретически «Зенит» может оформить чемпионство уже сегодня, если «Динамо», отстающее на 6 очков, проиграет сегодня «Уралу», а петебуржцы одолеют «Локо».