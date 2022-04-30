Бывший немецкий теннисист Борис Беккер приговорён к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы за сокрытие имущества, сообщает РБК. Экс-первая ракетка мира был признан банкротом в 2017 году, однако он сохранил от суда часть имущества. Отмечается, что Беккер утаил несколько теннисных трофеев, представляющих материальную ценность. Таким образом, он избежал их продажи, необходимой при процедуре банкротства.

Помимо данных обвинений, было доказано, что он передал собственность на стоимость 427 тысяч евро нескольким знакомым, включая бывших жён, а также попытался сокрыть владение домом стоимостью 2,16 миллиона евро и акциями компании, а также не указал кредиты в размере 825 тысяч от банка Лихтенштейна.

Обвинение выдвинуло Беккеру 24 пункта, суд в Лондоне, рассматривавший дело, признал теннисиста виновным по четырём из них.

54-летний Беккер имеет право обжаловать приговор.

За свою карьеру Беккер выиграл 49 титулов ATP в одиночном разряде, выиграл два Australian Open, три Уимблдона и один US Open. Ему принадлежит рекорд по количеству побед над первыми ракетками мира — 19.