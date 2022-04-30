Сегодня, 30 апреля, санкт-петербургский «Зенит» может стать чемпионом России в четвёртый раз подряд. Для этого нужно выполнение двух условий.

На данный момент в Российской премьер-лиге команды сыграли по 26 матчей (кроме перенесённой игры «Краснодар» — «Локомотив». «Зенит» лидирует в таблице с 58 очками. На 6 очков отстаёт «Динамо», на 11 – ЦСКА, на 12 – «Сочи». Теоретически чемпионом стать может любой из этих четырёх клубов. Однако ЦСКА или «Сочи» (в следующем туре команды играют между собой) для чемпионства необходимы не только победы в четырех оставшихся играх, но и четыре поражения подряд у «Зенита» и «Динамо».

Таким образом, де-факто шансы на чемпионство есть лишь у «Зенита» и «Динамо».

Сегодня в рамках 27-го тура РПЛ «Динамо» встречается дома с «Уралом», «Зенит» же принимает на своём стадионе «Локомотив». Первая игра стартует менее чем через 2 часа – в 14:00 по московскому времени, встреча на «Газпром Арене» начнётся в 19:30.

Поскольку «Динамо» отстаёт сейчас от «Зенита» на шесть очков, подопечным Сергея Семака для обеспечения чемпионства сегодня нужно оторваться от бело-голубых на девять баллов. Это станет возможным, если «Динамо» проиграет «Уралу» с любым счётом, а «Зенит» победит «Локомотив».

В таком случае даже при трёх победах «Динамо» и трёх поражениях «Зенита» в оставшихся турах московский клуб лишь догонит петербуржцев по очкам. А в таком случае во главу угла встанет статистика личных встреч. По ним у «Зенита» преимущество: дома подопечные Сергея Семака победили 4:1, а на выезде сыграли вничью 1:1.

В оставшихся турах у команд следующий календарь:

«Зенит»: «Химки» (д), «Спартак» (г), «Нижний Новгород» (г).

«Динамо»: «Крылья Советов» (г), «Локомотив» (г), «Сочи» (д).

Таким образом, даже если сегодня «Зенит» не станет чемпионом, у команды хорошие шансы сделать это в следующем туре. Если отрыв в шесть очков сохранится, петербуржцам достаточно будет обыграть дома аутсайдера «Химки».