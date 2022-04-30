ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2021-2022. В решающем матче армейцы на выезде обыграли магнитогорский Металлург со счётом 4:1.

В решающей игре голы у армейцев забили Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. За «Магнитку» отличился Филипп Майе.

По ходу финальной серии ЦСКА уступал со счётом 1:3, но смог отыграться и победил в седьмом матче.

Для ЦСКА это второй кубок Гагарина в истории. Первый раз армейцы завоевали его в 2019 году. Магнитогорский Металлург побеждал в кубке Гагарина в 2014 и 2016-м.