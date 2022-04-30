В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» стартовал матч 27 тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом». В случае победы «Зенит» досрочно оформит себе титул чемпиона России. Команды играют в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков, Кузяев, Алип, Чистяков, Дуглас Сантос, Малком, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Юри Алберто.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Карпукас, Керк, Петров, Жемалетдинов, Исидор.

Ранее сегодня «Динамо» сенсационно проиграло на своем поле «Уралу» со счётом 2: 3. Сейчас «Зенит» опережает бело-голубых на 6 очков, и при победе его преимущество будет уже 9 очков за 3 тура до конца сезона. Таким образом «Зенит» станет недосягаемым для «Динамо», поскольку бело-голубые проигрывают им по личным встречам.