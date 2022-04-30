«Зенит» побеждает «Локомотив» после первого тайма матча 27-го тура чемпионата России по футболу — 2:1. Счёт на 4-й минуте открыл форвард железнодорожников Джирано Керк. На 27-й Иван Сергеев с передачи Юри Алберто забил ответный мяч. При этом за 13 минут до этого Сергеев уже поражал ворота Гильерме, но мяч не был засчитан после консультации с ВАР.

На 42-й минуте Малком с передачи Клаудиньо вывел «Зенит» вперёд.

Команды играют в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков, Кузяев, Алип, Чистяков, Дуглас Сантос, Малком, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Юри Алберто.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Карпукас, Керк, Петров, Жемалетдинов, Исидор.

Если победный счёт сохранится до конца встречи, то петербуржцы досрочно выиграют чемпионат России. Это стало возможным после неожиданного поражения «Динамо» от «Урала» (2:3). Сейчас «Зенит» опережает бело-голубых на 6 очков, а если оторвётся на 9, то станет недосягаемым благодаря преимуществу в личных встречах (4:1, 1:1).