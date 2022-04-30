«Реал» стал чемпионом Испании в сезоне-2021/22. Мадридцы оформили титул досрочно, за четыре тура до конца чемпионата. В матче 34-го тура «Реал» разгромил на своём поле «Эспаньол» — 4:0. Дубль в первом тайме оформил Родриго (33-я и 43-я минуты), во второй половине встречи Марко Асенсио (55-я) и Карим Бензема (81-я) забили ещё по мячу.

«Реал» стал недосягаемым для конкурентов: его отрыв от «Севильи» составляет 17 очков, от «Барселоны» — 18, при этом каталонцы имеют игру в запасе.

Для «Реала» этот титул стал 35-м в истории, у «Барселоны» 26 трофеев, у «Атлетико» — 8.

Мадридцев возглавляет Карло Анчелотти. Он стал первым в истории тренером, сумевшим выиграть чемпионаты всех стран «Большой пятёрки»: Италии, Англии, Франции, Германии и Испании.