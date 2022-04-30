Умер один из самых успешных футбольных агентов мира Мино Райола. Уроженцу Италии и гражданину Нидерландов было 54 года. Смерть Райолы на этот раз подтвердили его близкие.

29 апреля в СМИ уже появилась новость о смерти Райолы, однако тогда она не была подтверждена, и в соцсети агента появилась ироничная запись на этот счёт.

Райола — один из самых влиятельных агентов мира. Его клиентами являются такие звёзды футбола, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг Холанн, Маттейс де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма и многие другие.