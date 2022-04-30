«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу — 3:1. Это позволило петербуржцам в четвёртый раз подряд стать чемпионами страны.

Счёт на 4-й минуте открыл форвард железнодорожников Джирано Керк. На 27-й Иван Сергеев с передачи Юри Алберто забил ответный мяч. При этом за 13 минут до этого Сергеев уже поражал ворота Гильерме, но мяч не был засчитан после консультации с ВАР. Кроме того, во втором тайме видеоассистент рефери отменил ещё один гол Сергеева.

На 42-й минуте Малком с передачи Клаудиньо вывел «Зенит» вперёд, а на 77-й Андрей Мостовой установил окончательный счёт встречи через 5 минут после выхода на замену.

Команды играли в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков, Кузяев (Ерохин, 88), Алип (Круговой, 46), Чистяков, Дуглас Сантос, Малком (Дзюба, 82), Вендел (Оздоев, 82), Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Юри Алберто (Мостовой, 72).

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов (Бабкин, 60), Карпукас (Марадишвили, 81), Керк, М. Петров (Миранчук, 72), Жемалетдинов (Бека-Бека, 82), Исидор (Камано, 73).

Благодаря победе, а также сегодняшнему неожиданному поражению «Динамо» от «Урала» (2:3), «Зенит» оторвался от бело-голубых на 9 очков за три тура до конца сезона. Даже если петербуржцы проиграют все три оставшихся матча, а «Динамо», наоборот, выиграет, то «Зенит» будет выше по личным встречам (4:1, 1:1).

«Зенит» становится чемпионом России в четвёртый раз подряд, все четыре — под руководством Сергея Семака. Всего у сине-бело-голубых восемь титулов чемпиона России и один — чемпиона СССР. Следующее чемпионство станет для петербуржцев десятым и позволит им нанести вторую звезду на эмблему. Чаще «Зенита» чемпионат России выигрывал только «Спартак» (10), при этом 8 титулов у красно-белых пришлись XX век.