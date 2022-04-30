Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвёртый раз подряд привёл команду к победе в чемпионате России. Специалист возглавил сине-бело-голубых летом 2018 года и все четыре сезона финишировал в таблице премьер-лиги на первом месте.

По данному показателю среди главных тренеров Семак вышел на второе место, сравнявшись с Валерием Газзаевым. Чаще чемпионаты выигрывал только Олег Романцев со «Спартаком».

Кроме того, Семак занимает чистое второе место по количеству чемпионств с одним клубом и по количеству чемпионских титулов подряд. В обоих случаях обходит его всё тот же Романцев (8 чемпионств со «Спартаком», 5 подряд).

По количеству чемпионских титулов и чемпионств подряд «Зенит» также уступает «Спартаку». Для сине-бело-голубых это восьмой титул чемпионов России (у «Спартака» — десять) и четвёртый подряд (серия «Спартака» — 6 чемпионств, с 1996 по 2001).

Количество титулов чемпионов России у главных тренеров

Олег Романцев («Спартак») — 8

Сергей Семак («Зенит») — 4

Валерий Газзаев («Спартак-Алания», ЦСКА) — 4

Юрий Сёмин («Локомотив») — 3

Леонид Слуцкий (ЦСКА) — 3

Курбан Бердыев («Рубин»)

Лучано Спаллетти — 2

Георгий Ярцев («Спартак») — 1

Дик Адвокат («Зенит») — 1

Андре Виллаш-Боаш («Зенит») — 1

Массимо Каррера («Спартак») — 1