30 апреля произошло то, в чём мало кто сомневался с самого начала сезона. «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство, которое стало для сине-бело-голубых уже четвёртым кряду. Благодаря чему же петербуржцы смогли добиться столь стабильных успехов. Перечисляем основные факторы успеха команды.

1) Стабильность

Будем откровенны: в этом сезоне стать чемпионом мог только «Зенит». В первую очередь потому, что у большинства российских грандов сейчас наблюдаются большие перемены в управлении. ЦСКА строит новую команду под руководством Алексея Березуцкого, и сейчас армейцам не хватает стабильности. У «Краснодара» после нескольких лет бурного прогресса наступила стагнация (мы говорим о состоянии клуба до известных февральских событий, после которых «быков» покинули все легионеры). В «Локомотиве» происходит что-то невразумительное с какими-то непонятными трансферными махинациями. Ну а «Спартак» под управлением Заремы Салиховой, истерично высчитывающий свой возраст, и вовсе стал посмешищем.

В итоге стабильный рост демонстрируют только два клуба – «Динамо» и «Сочи». Но рост не происходит так быстро, и обе команды пока не способны конкурировать с «Зенитом» на равных. Хотя уже в следующем сезоне «Динамо» вполне способно навязать более напряжённую борьбу без «слива» в концовке чемпионата.

2) Прогресс Семака

Впечатляющий тренерский рост продемонстрировал в этом сезоне Сергей Семак. В прошлые сезоны «Зенит» многие критиковали за примитивную тактику забросов на Дзюбу и опостылевшую схему 4-4-2. В этом же сезоне петербуржцы показали умение действовать в различных сочетаниях. «Зенит» играл и 4-4-2, и 3-5-2, и 5-3-2, и 4-2-3-1, а Семак находил необычные позиции для футболистов. После ухода Ракицкого и травмы Ловрена в центре обороны заиграл Дуглас Сантос, также в защите показал себя с лучшей стороны Вилмар Барриос, Далер Кузяев в концовке сезона закрыл правую бровку.

А главное — «Зенит» избавился от дзюбозависимости и азмунозависимости, а потому Семак мог спокойно сажать на скамейку первого и безболезненно заменить второго.

Умение менять тактику, распределять игроков по позициям позволили нивелировать другие проблемы команды: например, ненадёжный центр обороны и вратарскую позицию.

3) Финансовые возможности

Давайте не будем отрицать очевидное: никто из клубов РПЛ сейчас не может похвастаться теми же финансовыми возможностями, что есть у «Зенита». В конце концов, кто ещё в России может выложить 25 миллионов евро за Юри Алберто, на которого по слухам облизывалась половина европейских комад?

4) Умение распорядиться финансами

Однако деньги в футболе – это лишь часть успеха. Важно ещё уметь ими правильно распорядиться. Иначе можно оказаться аналогом «ПСЖ», который обладая колоссальными финансовыми возможностями, всё равно периодически умудряется упускать чемпионство – как это было в прошлом сезоне, например.

Просто для сравнения: прошлым летом «Зенит» за 12 миллионов купил Клаудиньо. Те же 12 миллионов «Локомотив» заплатил за Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна. Стоит ли сравнивать вклад бразильца и двух российских футболистов в нынешнем сезоне? Кстати, об этом.

5) Клаудиньо

Переоценить роль бразильского хавбека в чемпионстве просто невозможно. «Зенит» мог бороться за титул и прошлогодним составом, но находка в лице Клаудиньо сделала эту борьбу гораздо проще. Хавбеку помог адаптироваться в «Зените» его партнёр по олимпийской сборной Бразилии Малком, и Клаудиньо с ходу взял на себя роль лидера. Действуя на необычной позиции левофлангового диспетчера, хавбек отметился 8 голами и 3 передачами, заставив фанатов быстро забыть о Себастьяне Дриусси.

Сейчас «Зенит» и весь российский футбол вступают в этап неопределённости. Неизвестно, какие санкции ждут российские клубы в следующем сезоне, неизвестно, кто из иностранцев захочет остаться, неизвестно, какой будет лимит на легионеров и даже сколько команд останутся в РПЛ. Но нет сомнений, что сине-бело-голубые с честью ответят на любые внешние и внутренние вызовы и в следующем сезоне замахнутся на пятое чемпионство подряд.