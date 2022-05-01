Нападающий «Зенита» Артём Дзюба и комментатор Константин Генич обменялись резкими выпадами после победы сине-бело-голубых в чемпионате России. В золотом матче против «Локомотива» (3:1) нападающий петербуржцев Иван Сергеев отметился девятым голом за сезон. Генич напомнил Дзюбе о споре, который у них случился, когда Сергеев ещё выступал за «Крылья Советов». Якобы Дзюба должен был надеть футболку «Спартак», разбань Генича», если бы Сергеев забил 8 голов за сезон.

Дзюба отказался это делать и заявил, что не спорил с Геничем.

«Мы не спорили на что-то. Константин Генич как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет, — цитирует «Матч ТВ» Дзюбу. — Для меня это позорно, честно. Как Генич себя ведет — это вообще фу. Правильно «Спартак» его забанил. Я тоже его забанил».

Генич ответил Дзюбе в не менее резкой форме.

«Это первый человек, который обвинил меня в желтизне, — цитирует «Матч ТВ» Генича. — То, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил… Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло. На тот момент это был честный спор, который нужно было по-мужски принять. То, что сказал Артем, – это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков».

Иван Сергеев начал сезон в «Крыльях Советов», за которые отметился 6 голами в 18 турах. Зимой он перешёл в «Зенит», где провёл три мяча в 8 встречах.