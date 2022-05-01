Сёстры Дина и Арина Аверины рассказали, что испытывают проблемы со здоровьем, из-за чего не участвуют в турнирах. Сёстрам-близнецам по 23 года, они обе ранее заявили о намерении выступить на Олимпиаде в Париже.

— Нам надо подлечиться, но мы поддерживаем форму, просто не выступаем на соревнованиях, — приводит «Матч ТВ» слова Арины Авериной.

— У меня, например, болит спина, — добавила Дина. — Эффект (от лечения) есть. Но пока что не хочется рисковать. Поэтому и показательные, как, например, в Омске на церемонии открытия турнира, построены так, чтобы не нагружать спину.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина завоевала серебро, Арина стала четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам.