Бывшие футболисты «Зенита» Ярослав Ракицкий и Сердар Азмун получат золотые медали чемпионата России сезона-2021/22, сообщает «РБ-Спорт». По данным источника, петербуржцы передадут футболистам награды через посредников.

Ракицкий и Азмун покинули «Зенит» этой зимой. Азмун перешёл в «Байер», а Ракицкий по личным причинам расторг контракт с петербуржцами после обострния конфликта России и Украины.

В сезоне-2021/22 Азмун забил 7 голов в 15 матчах РПЛ, Ракицкий также провёл 15 встреч, в которых отметился одним голом и четырьмя передачами.

«Зенит» обеспечил себе четвёртое чемпионство подряд после вчерашней победы над «Локомотивом» (3:1).