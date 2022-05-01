Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Накануне петербуржцы оформили чемпионский титул в сезоне-2021/22, победив «Локомотив» 3:1.

«Могу сказать — вопрос решен», — приводит «Спорт-Экспресс» ответ Медведева на вопрос о контракте Семака.

Действующее соглашение Семака с «Зенитом» истекает этим летом, но имеет опцию автоматического продления ещё на один сезон.

Семак возглавил «Зенит» в начале сезона-2018/19 и все четыре года приводил клуб к победе в чемпионате России. Также на его счету Кубок и два Суперкубка России.