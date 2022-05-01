Вчерашний триумф «Зенита», в четвёртый раз подряд выигравшего чемпионат России, был омрачён одним неприятным моментом. Лидер атак петербуржцев Артём Дзюба и комментатор Константин Генич сделали резкие выпады в адрес друг друга. Виной всему стал конфликт из-за их прошлогоднего спора.

С чего всё началось?

По словам Генича, в мае прошлого года они вместе Дзюбой на юбилее Леонида Слуцкого поспорили по поводу Ивана Сергеева. Тогда форвард выступал за «Крылья Советов» и установил рекорд ФНЛ по голам за сезон.

«Артем мне сказал: «Ну что ты все расхваливаешь этого Сергеева? Вот увидишь, они сейчас в РПЛ выйдут – и он там забьет максимум 2-3», — вспоминал Генич.

В результате они поспорили, что Сергеев должен забить за сезон 8 мячей. Однако условия желания не обговорили.

Когда Сергеев начал подбираться к отметке в 8 мячей, Генич придумал для Дзюбы «наказание»: форвард должен был надеть под футболку «Зенита» майку с его портретом и подписью: «Спартак», разбань Генича».

Генич и «Спартак»

Рассказывая об одном конфликте, мы обязаны упомянуть другой. На этот раз со «Спартаком». Вообще обижаться на журналистов и требовать их отстранить – это давняя особенность вечно недовольного «Спартака». Ещё в девяностые в клубе требовали убрать из эфира «Футбольного клуба» Василия Уткина, а тренер спартаковцев Олег Романцев ругал журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера. В этот раз «столетнему клубу» не угодил Генич.

После поражения красно-белых от «Краснодара» в марте Генич раскритиковал «Спартак» за вечные жалобы на судей, комментаторов и другие внешние факторы. По словам комментатора, после этого его перестали допускать к работе на матчах столичной команды.

«Жёлтая пресса»

Сергеев выполнил норму в восемь голов ещё в предыдущем туре, кстати, с «Краснодаром» (3:1). Ту встречу Дзюба пропускал из-за травмы. А в «золотом матче» с «Локомотивом» форвард перевыполнил условия соглашения. И Дзюба во флеш-интервью после чемпионства внезапно вспылил: «Мы не спорили на что-то. Константин Генич как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он из этого раздул такую космическую (историю)… Не знает, как привлечь к себе внимание. Как Генич себя ведет… Это вообще фу. Правильно «Спартак» его забанил. Я его тоже забанил».

«Фуфло»

Генич не сдержался и ответил в Телеграме: «Дзюба фуфло! Позорник. Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор».

«Гниль»

После этого Генич продолжил: «Я всегда защищал Дзюбу и был на его стороне. И в ситуации с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда болельщики хейтили его и на «Вираже», и у «Спартака». Я вынес наш спор с Дзюбой на публичное обсуждение почти сразу. Уже много времени прошло, а он теперь выходит после чемпионского матча и говорит, что я «фу» и «желтая пресса». Уже после проигранного спора. То, что сказал Артем, – это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков».

Кто прав?

Однозначно судить о людях, зная о конфликте только с их слов, в корне неверно. Но по «вводным данным» всё выглядит как мелкая обида Дзюбы. Да, спор у них возник давно при совершенно других обстоятельствах: Сергеев играл за другой клуб, а сейчас они с Дзюбой одноклубники. Более того, Сергеев приобретался во многом как потенциальная замена немолодеющего вице-капитана. Более того, условие спора было названо уже после его заключения. Да ещё и условие – все прекрасно знают, какой у Дзюбы «пунктик» на «Спартак».

Но даже при всех этих условиях устраивать склоку после чемпионского матча выглядит как-то мелочно и некрасиво. С учётом того, что Генич вынес подробности их беседы на публику довольно давно, у Дзюбы было полно времени, чтобы возмутиться этим (раз уж это так его задело). Но он зачем-то начал тянуть до момента, когда этот спор был проигран (даже если спора как такового не было).

Дзюба, как бы к нему ни относились, всегда был самым искренним человеком в российском футболе. Он никогда не боялся навлечь гнев людей, чьё мнение для него не имеет значения. Более того, гнев хейтеров зачастую оказывает на него мотивирующий эффект. Хочется надеяться, что такой имидж не сыграет с ним в результате злую шутку.