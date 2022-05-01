Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне. Прославленного теннисиста в социальной сети спросили, знает ли он кого-либо, кто бы поддерживал отстранение россиян.

«Нет, я никого не знаю из действующих, кто бы поддержал отстранение», — написал Кафельников.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира приняли решение не допускать спортсменов из России и Беларуси от участия в розыгрыше трофея в 2022 году и связи с ситуацией в Украине. Их уже осудили ведущие теннисисты мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Россияне и белорусы допущены до участия в турнирах под эгидой ATP и WTA под нейтральным флагом. Организаторы Roland Garros также приняли решение допустить теннисистов.