Накануне, 1 мая, «Спартак» одержал долгожданную победу в чемпионате России, победив в 27-м туре «Крылья Советов» со счётом 2:1. Выигрыш у столь «грозного соперника» в год столетия клуба настолько вскружил голову красно-белым, что могло возникнуть ощущение, что они по меньшей мере выиграли чемпионат. Паоло Ваноли после победного гола Соболева выбежал из технической зоны и рванул обниматься вместе со своими игрокам. Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что клуб был похож «на топ-команду итальянского чемпионата», а лояльные журналисты на полном серьёзе задавали вратарю красно-белых Александру Селихову вопрос, сможет ли «Спартак» прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате.

Глядя на эти беснования клуба, последние два десятка лет выезжающего на словах «мы самые титулованные в России», поневоле расплываешься в улыбке.

«Спартак», пафосно отмечающий столетие, сейчас выглядит пациентом с манией величия. И при этом его окружение ещё и лелеет эту манию, доводя каждые мелкие свершения клуба до космического уровня.

Достаточно вспомнить слова Александра Соболева после победы над ЦСКА в Кубке России. Нападающий, которым спартаковские фанаты настойчиво требовали заменить в сборной России Дзюбу, заявил, что «Спартак» мог бы бороться за победу в Лиге Европы, если бы УЕФА не наложил на них санкции и дал сыграть с одной из лучших команд немецкой бундеслиги «Лейпцигом».

И мы бы не стали смеяться насчёт того, что в «Спартаке» сами не знают года своего основания. Это нормальная практика в России для старых команд, берущих начало с коллективов физкультуры в раннюю советскую эпоху. Даже тот же «Зенит» собирал целую комиссию, чтобы выбрать точную дату основания клуба. Но ведь «Спартак» сам для этого подставляется, устраивая скандалы по поводу своего возраста. То ветераны возмутятся, то фанаты… Сложно сказать, были бы по этому поводу истерики, если бы «Спартак» в свой юбилейный сезон действительно боролся бы за чемпионство, как он с пафосом объявил прошлым летом.

«Столетний» «Спартак» сейчас занимает в таблице десятое место, имея в активе 34 очка. А на одном из крупнейших спортивных ресурсов России – «Спорт-Экспрессе» — на полном серьёзе выходит статья о том, что нужно красно-белым для того, чтобы избежать стыковых матчей.

Не будем долго пересказывать её, на самом деле, «стыки» «Спартаку» не грозят: при всех его проблемах отрыв в таблице уже слишком существенный. Кроме того, РПЛ, скорее всего, в следующем сезоне расширится до 18 клубов, и в «стыки» отправятся 15 и 16 место, а до них «Спартак» не опустится даже теоретически.

Так что в год своего столетия клуб сможет порадоваться сохранению прописки в премьер-лиге. Ах да, остался ещё Кубок России. Может, «Спартак» его выиграет, тем более, что в полуфинале у него соперник из ФНЛ. Тогда можно смело заявить, что это и было задачей в юбилейный сезон: бросить все ресурсы на кубковые турниры (но вот УЕФА подгадил в Лиге Европы, да). «Спартак» будет выглядеть как герой притчи о «метком» стрелке, который сперва стрелял из лука куда попало, а затем вокруг застрявшей стрелы рисовал мишень.