Британский теннисист Энди Маррей выступил против отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдонского турнира. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретил россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне в связи с ситуацией в Украине. При этом в турнирах под эгидой ATP и WTA теннисисты могут участвовать под нейтральным флагом.

«Это очень сложная ситуация. Я беседовал с некоторыми россиянам и белорусами, — цитирует Daily Mail Маррея. — Мне очень жаль тех, кому запретили играть. Но я также знаю некоторых людей, которые работают на Уимблдоне и то, в какой непростой ситуации они оказались. Это очень сложно, но я не поддерживаю отстранение игроков».

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля. Энди Маррей выигрывал домашний турнир «Большого шлема» два раза — в 2013 и 2016 году. В 2012-м он дошёл до финала, где уступил Роджеру Федереру, зато выиграл турнир в парном разряде. В 2007 и 2017 году Маррей также побеждал на Уимблдоне в смешанном разряде.