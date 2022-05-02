Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич исключила возможность смены спортивного гражданства. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в турнирах под своей эгидой в связи с ситуацией в Украине.

«Исключено. Ни в каком виде. Буду выступать только за сборную России или не выступать вообще», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Ирине Казакевич 24 года. На Олимпиаде-2022 она взяла серебро в составе женской эстафетной команды. Также в сезоне-2021/22 она взяла три подиума в эстафетах.