Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что испытывает о четвёртого чемпионского титула те же эмоции, что и от первого. «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22, завоевав трофей в четвёртый раз подряд.

«Эмоции всегда максимально яркие, независимо от того, какая это победа – первая или четвертая, — цитирует «Матч ТВ» Ерохина. — Уже по традиции и семьи, и дети были на поле во время празднования. Это своего рода командное мероприятие, которое сплачивает и доставляет удовольствие».

Ерохин входит в число футболистов, заставших все четыре последних чемпионства «Зенита». Помимо него, трофей четыре раза завоёвывали Михаил Кержаков, Вилмар Барриос, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артём Дзюба, а также покинувшие клуб зимой Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий.