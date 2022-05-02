Вице-чемпион Олимпийских игр-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух заявил, что поставит в новом сезоне программы петербургским фигуристам Михаилу Коляде и Елизавете Туктамышевой. По его словам, Алексей Мишин уже утвердил музыку для их программ.

«Мы будем снова сотрудничать с Михаилом Колядой, Елизаветой Туктамышевой. Ребята решили продолжать, и совсем скоро мы возьмемся за постановки. Алексей Николаевич уже утвердил музыку, — цитирует Sport24 Авербуха. — Михаилу ставим обе программы, Елизавете — произвольную. Недавно работал с юниором из Санкт-Петербурга, который тренируется у Кирилла Давыденко. Также я курировал работу Елены Масленниковой с Андреем Мозалевым».

Туктамышевой 25 лет. На её счету золото чемпионата России-2013, победы на чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале Гран-при в сезоне-2014/15.

Михаилу Коляде 27. Он завоёвывал серебро Олимпиады-2018 в команде, три победы на чемпионатах России, бронзовые медали чемпионатов мира, Европы и финала Гран-при.