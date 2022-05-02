Федерация хоккея Финляндии запретила выступать за сборную своей страны хоккеистам, которые играют в России. На днях стало известно, что Миро Аалтонен, покинувший «Витязь», заключил контракт с «Автомобилистом».

В федерации отметили, что Аалтонен не поедет в Россию в следующем сезоне и сейчас работает над расторжением контракта.

В сезоне-2021/22 в КХЛ выступало 45 хоккеистов из Финляндии. 1 мая «Автомобилист» объявил о подписании контракта не только с Аалтоненом, но и с голкипером Юхой Метсолой и защитником Юрки Йокипакки.