Бывший капитан «Зенита», заместитель гендиректора клуба Андрей Аршавин высказался о доминировании клуба на внутренней арене. 30 апреля сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли титул чемпиона России.

«Я, безусловно, рад, что гегемония есть. Клуб работает, в Петербурге все счастливы, — цитирует «Матч ТВ» Аршавина. — Само собой, уступать своего места мы не хотим. К слову, во многих других чемпионатах, в том числе ведущих — похожая картина. «Бавария» в Германии, до этого «Юве» — в Италии. Это хороший пример для «Зенита».

Также Аршавин подчеркнул, что другим клубам надо провести внутреннюю работу, чтобы составить конкуренцию петербуржцам.