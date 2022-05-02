Нападающий «Зенита» Артём Дзюба дал понять, что недоволен количеством игрового времени в клубе. В комментариях в социальной сети форварду написала одна из болельщиц, выразив сожаление количеством его игрового времени.

«Спасибо большое вам. Да, очень-очень обидно», — ответил Дзюба в комментариях.

Дзюбе 33 года. В сезоне-2021/22 форвард провёл за сине-бело-голубых 35 матчей, это один из самых высоких показателей в команде. Однако в 2022 году форвард не всегда попадает в стартовый состав, после перехода Юри Алберто и Ивана Сергеева. В матче с «Локомотивом» (3:1), в котором «Зенит» завоевал титул чемпиона России, Дзюба провёл на поле 9 минут.