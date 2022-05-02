УЕФА принял решение не допускать российские клубы до участия в еврокубках в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, Россия не сыграет в следующем сезоне в розыгрыше Лиги наций.

Напомним, что из-за ситуации в Украине ФИФА и УЕФА исключили российские команды из турниров под своей эгидой на неопределённый срок. Из-за санкций «Спартак» не сыграл с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России лишилась возможности провести стыковые матчи за выход на чемпионат мира-2022.

На данный момент согласно нынешнему рейтингу УЕФА чемпион России «Зенит» и занимающее второе место «Динамо» попадают в Лигу чемпионов, ЦСКА и «Сочи» — в Лигу конференций, а обладатель Кубка России — в Лигу Европы.