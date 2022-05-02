С 30 апреля по 2 мая в чемпионате России по футболу было сыграно восемь матчей 27-го тура. В нём произошло важное событие, которое ни для кого, впрочем, не было сюрпризом: определился чемпион сезона.

Тур выдался богатым на голы: команды забили в общей сложности 29 голов. Гости победили два раза, хозяева – четыре, а ещё две встречи завершились вничью. NVsport рассказывает о самых интересных событиях 27-го тура РПЛ.

Чемпион тура. «Зенит» — «Локомотив» — 3:1 (Сергеев, Малком, Мостовой – Керк)

Благодаря сенсации в Москве, о которой мы поговорим ниже, «Зенит» получил шанс оформить четвёртый чемпионский титул подряд уже 30 апреля. Поначалу всё складывалось не очень удачно: «Локо» открыл счёт уже на четвёртой минуте. Но затем «Зенит» взял дело в свои руки и ноги и захватил инициативу. Главным героем стречи стал Иван Сергеев, который забил сразу три гола. Правда, два из них были отменены решением ВАР. Уверенная победа и закономерное четвёртое чемпионство подряд.

Сенсации тура.

«Динамо» — «Урал» — 2:3 (Захарян, Нжи – Бикфалви-2, Мишкич)

А путь к чемпионству «Зениту» открыл «Урал», сенсационно обыгравший «Динамо». У екатеринбуржцев весь сезон беда с атакой: до 27 тура команда забила всего 18 мячей. А тут «Урал» не просто победил, а аж с тремя голами. Да ещё и на выезде. Да ещё и вторую команду чемпионата. В общем, случилось то, о чем мы говорили ещё осенью: «Динамо» не хватит на весь чемпионат, и оно в концовке сезона «поплывёт».

«Ахмат» — ЦСКА – 2:0 (Уткин, Бериша)

Ещё одна неожиданность произошла в Грозном, где претендующий на третье место ЦСКА проиграл. Гораздо интереснее тут даже не сам факт поражения нестабильных армейцев в традиционно негостеприимной для соперников столице Чечни. До этого у «Ахмата» была просто чудовищная серия в противостоянии с армейцами: восемь сухих поражений подряд с разницей мячей 0:20! Последний раз «Ахмат» побеждал ЦСКА в августе 2017 года (1:0), а больше одного мяча забил и вовсе впервые с 2013 года.

Разгром тура. «Рубин» — «Сочи» — 0:6 (Маргасов, Жоаозиньо, Кассьера, Заика, Попов, Мелкадзе)

В 2022 году «Рубин» окончательно рассыпался и из крепкой неуступчивой команды превратился в одного из главных претендентов на «стыки», а то и на вылет. Но то, что произойдёт в Казани, не мог ожидать, наверное, даже сам «Сочи». Команда Владимира Федотова натурально унизила набор футболистов (командой их никак не назвать) Леонида Слуцкого. Отставка последнего – вопрос времени, а сочинцы воспользовались неудачей ЦСКА и поднялись аж на третье место в таблице. К сожалению, в еврокубки российские команды в этом году не попадают…

Щенячья радость тура. «Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1 (Соболев-2 – Горшков)

Но никакое чемпионство «Зенита», никакая прерванная серия «Ахмата», никакое геройство «Урала», никакая разгромная победа «Сочи» не могут сравниться с тем восторгом, с которым «Спартак» встретил победу над «Крыльями Советов». Обыграв дома середняка РПЛ, оставшегося зимой без лучшего бомбардира, «Спартак» радовался так, как будто выиграл Лигу чемпионов. Паоло Ваноли совершил сумасшедший забег через полполя, чтобы обняться с игроками, а ветеран клуба Анзор Кавазашвили заявил, что «Спартак» похож на топ-команду итальянского чемпионата».

В общем, «топ-команда» «взлетела» аж на десятое место в таблице. Действительно впечатляющий результат.

Концовка тура. «Химки» — «Уфа» — 1:1 (Кухарчик – Агаларов)

Пока на вершине таблицы «Зенит» уверенно берёт чемпионство, а другие клубы терпят одно сенсационное поражение за другим, на дне завязалась настоящая рубка. Сейчас нет абсолютно безнадёжной команды, которая бы смирилась со своей судьбой. Все бьются не на жизнь, а насмерть. Так «Арсенал» спас сегодня ничью с «Нижним Новгородом», несмотря на 0:2 к 30-й минуте. Но настоящая драма развернулась в Подмосковье, где «Химки» упустили победу над «Уфой». На 92-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти, забив аж 18-й гол в сезоне. Кажется, вопрос лучшего бомбардира тоже закрыт (Дмитрий Полоз отстаёт на 5 мячей). При этом лучший бомбардир представляет команду, которая стоит на вылет и может вообще прекратить своё существование.

4 мая состоится перенесённый матч 19-го тура «Краснодар» — «Локомотив», а с 6 по 8 мая пройдут игры 28-го тура. «Зенит» уже в статусе чемпиона сыграет 7 мая дома против «Химок».