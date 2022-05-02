Стали известны дата и место проведения Суперкубка России по футболу-2022. Как сообщает «Спорт-Экспресс», игра должна состояться 10 июля. В качестве приоритетного места проведения матча рассматриваются «Лужники».

В матче за Суперкубок России сыграет чемпион страны «Зенит» с обладателем Кубка.

В Кубке страны 10-11 мая состоятся полуфиналы «Динамо» — «Алания» и «Спартак» — «Енисей». Финал Кубка пройдёт в «Лужниках» 29 мая.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Чаще всего его выигрывал ЦСКА — 7 раз. «Зенит» побеждал в шести розыгрышах, включая два последних, «Локомотив» — три раза, «Рубин» — два, «Спартак» — один.