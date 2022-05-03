Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что бывший нападающий команды Лео Комаров столкнулся с дискриминацией в Финляндии из-за своей русской фамилии. Ранее сообщалось, что в регионе, где проживает семья Комарова, рассматривают вариант переименования стадиона «Komarov Arena», а жена хоккеиста хочет сменить фамилию детям, потому что их травят в школе. Кроме того, Комаров не попал в состав сборной Финляндии на чемпионат мира, и он уверен, что всё дело в фамилии.

«Как можно угрожать игроку? Он не один год выступал за сборную Суоми, долгие годы работал в КХЛ. И теперь на них решили поставить крест? — цитирует «Матч ТВ» Ротенберга. — Лео попал в очень сложную ситуацию. Мы ему старались помочь по максимуму. Но давление было очень серьезным. Идет дискриминация по национальному признаку. И о смене фамилии я слышал, хотя это нужно у самого Лео уточнять. Не могу разглашать его личную информацию».

Лео Комаров — урождённый Леонид Комаров. Он родился в Эстонской ССР в 1987 году, а в детстве перехал в Финляндию и прожил там большую часть жизни. С 2009 по 2014 год Комаров с перерывами играл за московское «Динамо», с 2013 по 2018-й, также с перерывами, за «Торонто», с 2018 по 2021-й за «Айлендерс», а сезон-2021/22 провёл в СКА.